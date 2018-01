Alami vence Simoni na última partida O tenista Karim Alami venceu neste domingo Alexandre Simoni por 2 sets a 1, parciais de 6-4, 0-6 e 6-3, e amenizou o vexame marroquino na Copa Davis diante do Brasil. O placar final foi de 4 a 1, com vitórias no jogo de simples tanto de Gustavo Kuerten contra Alami e de Fernando Meligeni contra Hicham Arazi na sexta-feira, e na categoria duplas com Jaime Oncins e Alexandre Simoni sobre Alami e Arazi, no sábado. O Brasil vai enfrentar a Austrália - que eliminou o Equador - nos dias 6, 7 e 8 de abril. Na primeira partida do dia, Gustavo Kuerten venceu com facilidade Mounir Elaarej por 2 sets a 0, com um duplo 6-2. Apesar de não ter confirmado o local da partida, a Confederação Brasileira de Tênis deve escolher entre as cidades do Rio de Janeiro e Florianópolis para sediar a próxima fase da competição. Independente de onde seja a partida uma coisa é certa: A equipe brasileira vai querer a revanche contra os australianos, responsáveis pela eliminação do Brasil nas semifinais do ano passado.