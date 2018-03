Albert Costa sofre para vencer Atual campeão de Roland Garros, o tenista espanhol Albert Costa teve muita dificuldade para ganhar em sua estréia na edição 2003 do torneio, nesta terça-feira. Cabeça-de-chave número 9, ele sofreu para fazer 3 sets a 2 no argentino Sergio Roitman, com parciais de 6/7 (3/7), 2/6, 7/5, 6/2 e 6/2. Já o espanhol Juan Carlos Ferrero, outro favorito ao título, ganhou com mais tranqüilidade, ao fazer 7/5, 7/5 e 6/4 no suíço Michel Kratochvil. Quem também estreou com vitória foi o argentino Gaston Gaudio, que eliminou o francês Paul-Henri Mathieu por 7/5, 6/3 e 6/3. Em outra partida, o francês Olivier Mutis derrotou seu compatriota Jerome Golmard por 6/2, 6/7 (5/7), 6/2 e 6/3.