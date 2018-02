Albert Costa vence Federer e avança O tenista espanhol Albert Costa garantiu vaga nas semifinais do Masters Series de Miami. Nesta sexta-feira, na continuação do jogo interrompido ontem por causa da chuva, ele derrotou o suíço Roger Federer por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (9/7). Depois de eliminar o cabeça-de-chave número 4 do torneio, Albert Costa espera agora o seu adversário do vencedor do duelo entre o norte-americano Younes El Aynaoui e o norte-americano Andre Agassi. Na outra semifinal de Miami, já definida, o confronto será do espanhol Carlos Moyá com o tailandês Paradorn Srichaphan.