Aleksandra Wozniak vence e vai às quartas em Quebec

Wozniak, cabeça de chave número três, não teve dificuldade para avançar na competição. Obteve cinco quebras de saque sobre a adversária e assegurou a classificação em 1h15min de confronto. Agora Wozniak terá pela frente a russa Alla Kudryavtseva.

A checa Lucie Safarova, quarta cabeça de chave, também avançou na competição com tranquilidade. Venceu a local Valerie Tetreault por duplo 6/2, em apenas 57 minutos de jogo. Ela enfrentará nas quartas a americana Bethanie Mattek-Sands, que eliminou a compatriota Vania King por duplo 6/3.

A última vaga nas quartas de final ficou com a também americana Lilia Osterloh. Ela superou a suíça Amra Sadikvic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2, e vai encarar a alemã Julia Goegers na sequência do torneio.