Alemã perde na despedida das quadras A tenista alemã Anke Huber perdeu em sua última partida como profissional. Huber foi derrotada nesta quarta-feira pela belga Justine Henin por dois sets a zero, em partida válida pela primeira rodada do Master Feminino. As parciais foram de 6/1 e 6/2. O jogo marcou a despedida de Anke Huber das quadras. A alemã põe fim à carreira aos 26 anos, na 19ª colocação no ranking da WTA. Com 13 anos de carreira, ela venceu 11 torneios. Em 96, quando chegou à final do Aberto da Austrália, Huber subiu para quarto lugar no ranking mundial, na melhor classificação de sua carreira.