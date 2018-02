Alemanha e Itália fecham confrontos e vão às quartas de final da Copa Davis

A Copa Davis conheceu na manhã deste domingo (horário de Brasília) mais dois classificados para as quartas de final do Grupo Mundial. A Alemanha e a Itália fecharam em 3 a 1 os confrontos diante de Austrália e Japão, respectivamente, e garantiram a classificação à próxima fase.

+ Voltando após suspensão, Belucci encara tricampeão em Quito

Curiosamente, ambas atuavam como visitantes. Em Brisbane, na Austrália, Alexander Zverev confirmou o favoritismo sobre Nick Kyrgios para garantir o triunfo. Número 5 do mundo, ele derrotou o 14.º do ranking por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/3) e 6/2 para selar a classificação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O próprio Zverev havia sido responsável pelo primeiro ponto da Alemanha, na sexta-feira, ao bater Alex de Minaur. Kyrgios deixou tudo igual ao derrotar Jan-Lennard Struff, mas, no sábado, os alemães levaram a melhor também nas duplas, com Tim Puetz e Struff diante de Matthew Ebden e John Peers.

Já em Morioka, no Japão, Fabio Fognini garantiu a classificação da Itália após uma batalha neste domingo. O número 22 do mundo precisou de mais de quatro horas, mas derrotou o anfitrião Yuichi Sugita, 41.º do ranking, por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/1, 3/6, 7/6 (8/6) e 7/5.

Fognini já havia vencido em cinco sets na estreia, contra Daniel Taro, enquanto Sugita deixara tudo igual na sequência ao derrotar Andreas Seppi, também por 3 a 2. Nas duplas, a Itália encaminhou a classificação com Fognini e Simone Bolelli, que bateram Ben McLachlan e Yasutaka Uchiyama.

Ambos os países esperam para conhecer seus adversários nas quartas de final. O adversário da Itália sairá do confronto da atual campeã França com a Holanda. Os franceses lideram por 2 a 1 no momento. Já a Alemanha vai encarar Grã-Bretanha ou Espanha. Os espanhóis estão na frente, também por 2 a 1.