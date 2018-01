Alemanha faz 3 a 0 sobre a Bélgica e avança para a semi A equipe da Alemanha se classificou para as semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis ao obter, com sua vitória na partida de duplas, um inalcançável 3 a 0 sobre a Bélgica no marcador da eliminatória. Os alemães, que passam para a penúltima rodada pela primeira vez em 12 anos, disputarão um lugar na final do torneio com o vencedor da eliminatória entre Rússia e França. A dupla formada por Alexander Waske e Michael Kohlmann venceu os irmãos Olivier e Christophe Rochus por 4/6, 6/2, 6/3 e 6/1. Na rodada de sexta, Tommy Haas venceu Kristof Vliegen, por 6/7 (4/7), 7/5, 6/4 e 6/2. Em seguida, Philipp Kohlschreiber derrotou Olivier Rochus, por 6/3, 7/5 e 7/6 (7/4). A Alemanha luta para reviver os dias de glória protagonizados há quase 20 anos por Boris Becker e Michael Stich, quando conquistaram três títulos da Davis.