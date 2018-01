Alemanha, Suécia e EUA saem na frente no Grupo Mundial Alemanha, Suécia e EUA conseguiram nesta sexta-feira boas vantagens sobre Bélgica, Argentina e Espanha, respectivamente, no primeiro dia de disputa das quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis, a divisão de elite do torneio de tênis. Enquanto isso, outro confronto - entre a atual campeã Rússia e a França - está empatado por 1 a 1. Em Gotemburgo, a Suécia não deu chances aos argentinos, abrindo 2 a 0 no confronto. Thomas Johansson derrotou David Nalbandian por 3 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 7/6 (7/2), 6/2 e 7/6 (7/0) -, e Robin Soderling venceu Juan Martin del Potro por 3 a 0 - parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e 6/4. Na cidade de Ostend, mesmo jogando em casa, a Bélgica está perdendo por 2 a 0 para a Alemanha. Os alemães venceram com Tommy Haas, que fez 3 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 7/5, 6/4 e 6/2 - em Kristof Vliegen, e com Paul Kohlschreiber, que marcou 3 a 0 - 6/3, 7/5 e 7/6 (7/4) - em Olivier Rochus. E na cidade de Winston-Salem, nos Estados Unidos, o time da casa aproveitou o desfalque do espanhol Rafael Nadal e abriu 2 a 0 no confronto. James Blake bateu Tommy Robredo por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4 - e Andy Roddick superou Fernando Verdasco também por 3 a 0 - parciais de 7/6 (7/5), 6/1 e 6/4. Em Moscou, os franceses saíram em vantagem com Paul Henry Mathieu, que venceu Nikolay Davydenko por 3 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/2, 6/1 e 7/5. Mas os russos igualaram com Mikhail Youzhny, que ganhou de Richard Gasquet por 3 a 2 - parciais de 6/2, 6/3, 6/7 (8/10), 5/7 e 8/6. Atualizado às 20h40