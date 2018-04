Alemanha x Brasil na Davis será em piso duro e coberto

Como o Brasil foi o mandante do último confronto com a Alemanha na Copa Davis, em 1992, o duelo marcado para o período entre os dias 13 e 15 de setembro será realizado em solo alemão. E a equipe vai optar entre as cidades de Neu-Ulm e Krefeld.

Neu-Ulm fica no estado da Baviera, ao sul da Alemanha, com altitude de 470 metros e 51,4 mil habitantes. Já Krefeld, localizada no oeste do país, fica no estado da Renânia do Norte-Vestfália, com altitude média de 40 metros e população de 236,5 mil.

A Federação Internacional de Tênis vai anunciar a cidade-sede do confronto no dia 29 de maio, a pedido da Federação Alemã de Tênis. Os capitães têm até 3 de setembro para divulgar os jogadores convocados para defender as equipes. O vencedor do duelo vai disputar o Grupo Mundial da Copa Davis em 2014.