Alemão dá show de tênis em Copacabana Fã do futebol brasileiro, e às vésperas da Copa do Mundo em seu país, o tenista alemão Nicolas Kiefer não teve dúvidas em aceitar o convite para viajar ao Brasil e jogar em plena praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com temperatura e ambiente bem mais agradáveis do que no inverno europeu. Satisfeito e motivado, Kiefer deu um verdadeiro show de bola diante do brasileiro Flávio Saretta ao vencer por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/1 - na estréia do desafio Petrobrás de tênis. No primeiro jogo do dia, Ricardo Mello também não encontrou dificuldades para superar Júlio Silva pelo mesmo placar - 6/2 e 6/1. O desafio na praia de Copacabana terá, nesta terça-feira, o equatoriano Nicolas Lapentti diante de Kiefer, às 19 horas, e Mello contra o norte-americano Robby Ginepri, às 21h. O brasileiro Gustavo Kuerten só entra na disputa a partir das semifinais na quinta-feira.