Alemão é finalista em S. Petersburgo O tenista alemão Reiner Schuettler garantiu neste sábado sua vaga na final do São Petersburgo, na Rússia, com uma vitória tranquila sobre o francês Michael Llodra por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/4. Na final, marcada para este domingo, espera-se que o alemão tenha maior dificuldade. Vai enfrentar o vencedor do duelo entre os russos Yevgeni Kafelnikov e Marat Safin. Esta partida será realizada ainda neste sábado.