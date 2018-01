Alemão é o melhor do Brasil no ranking A queda no ranking dos principais tenistas brasileiros provocou uma situação inédita e curiosa. Esta semana, segundo lista divulgada pela ATP, o melhor tenista do País é um alemão, ou seja, Tomas Behrend, que ocupa a 85ª posição e há 11 anos joga pela Alemanha, embora tenha nascido em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e tenha cidadania brasileira. Nesta semana, Ricardo Mello perdeu 27 posições e caiu da 61ª para 88ª colocação na lista de entradas. E Gustavo Kuerten, ainda em recuperação física e técnica, ocupa apenas o 297º lugar no ranking mundial. "Estou contente por estar entre os cem primeiros do ranking e momentaneamente como o número 1 do Brasil", informou Tomas Behrend, através de sua assessoria. "Mas sinto-me longe de ser convocado para a Davis, pois defendi a Alemanha nesta competição e só em 2006 poderia jogar pelo Brasil, caso seja chamado."