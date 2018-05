Alemãs e checas saem na frente na semifinal da Fed Cup

OSTRAVA - Alemanha e República Checa deram um passo importante para chegar à decisão da Fed Cup de Tênis neste sábado, ao abrirem 2 a 0 em suas séries de semifinal. As checas aproveitaram o fato de jogar em casa para passar por cima da Itália nas duas partidas disputadas até o momento. Já as alemãs, mesmo atuando no domínio adversário, também abriram vantagem diante das australianas.

Em Ostrava, a torcida checa marcou presença e não se decepcionou. Na primeira partida do dia, a número 26 do mundo, Lucie Safarova, derrotou a 11.ª do ranking, Sara Errani, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Também em dois sets, Petra Kvitova, número 6 do ranking, passou por Roberta Vinci, 20.ª do mundo: 6/4 e 6/2.

No outro duelo, em Brisbane, o dia começou com a vitória de Andrea Petkovic, 28.ª do mundo, sobre Samantha Stosur, 19.ª, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (9/7). Na segunda partida, Angelique Kerber, 7.ª, atropelou Casey Dellacqua, 53.ª, também em dois sets, com direito a "pneu": 6/1 e 6/0.

O segundo e último dia de disputa das semifinais acontecerá neste domingo, com checas e alemãs dependendo de uma vitória para avançar. Se Angelique Kerber bater Samantha Stosur, no primeiro jogo do dia, a Alemanha está na final. Mesmo cenário do duelo entre Petra Kvitova e Sara Errani, que pode colocar a República Checa na decisão.