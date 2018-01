Alexandre Simoni arrasa na estréia Se o compatriota André Sá não teve uma boa estréia no Aberto de São Paulo, o mesmo não se pode falar de Alexandre Simoni. O tenista estreou com boa vitória nesta terça-feira diante do também brasileiro Sérgio Bruni por 2 sets a 0, com duplo 6-1. Na próxima rodada, ele vai enfrentar o ganhador do jogo entre Flávio Saretta e o colombiano Alejandro Falla.