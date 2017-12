Alexandre Simoni já tem novo técnico Alexandre Simoni já tem novo treinador. Eduardo Eche, 37 anos, ex-tenista e empresário do setor esportivo é quem responde a partir de agora pela orientação ao terceiro melhor tenista do Brasil no ranking de entradas da ATP (102.ª posição) e também na Corrida dos Campeões (124.ª posição). Simomi, 22 anos, disputa a partir da próxima semana o US Open, quarto Grand Slam do ano e verdadeira prova de fogo para o início do trabalho de Eduardo Eche. O trabalho entre Simoni e Eche não é novo para ambos. O treinador foi o primeiro a orientar o tenista quando este estava com 10 anos e iniciava no esporte. Eche acompanhou toda a trajetória do tenista nas divisões de base. ?Fiquei com ele até a temporada 1997/98, quando houve a transição para o profissional, quando então o Pardal (Ricardo Acioly) passou a trabalhar com ele. Foram quase 10 anos juntos, a troca era algo natural?, afirmou Eche.