Alexandre Simoni tem desafio no Chile O tenista Alexandre Simoni vai enfrentar nesta quinta-feira pelas oitavas-de-final da Copa Ericcson, etapa chilena do circuito, o iugoslavo Dusan Vemic. O jogo está marcado para as 16h (horário de Brasília). Na estréia, o brasileiro venceu o peruano Luis Horna por 2 a 0. Se derrotar Vemic, ele vai enfrentar na próxima rodada o vencedor da partida entre os chilenos Adrian Garcia e Marcelo Ríos. Duplas - Nas duplas, Simoni joga do lado do compatriota André Sá e garantiu na quarta-feira uma vaga nas quartas-de-final após vitória sobre a dupla do brasileiro Antônio Prieto e do argentino Martin Vassalo. Na próxima rodada, eles jogam contra os argentinos Martin Rodriguez e Diego Veronelli.