Algoz de Guga, Massu elimina Roddick O tenista chileno Nicolas Massu surpreendeu o norte-americano Andy Roddick e venceu o líder da Corrida dos Campeões nesta quinta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-2. Carrasco de Gustavo Kuerten na estréia do torneio de Madri, Massu vai enfrentar nas quartas-de-final o vencedor do jogo entre o argentino Juan Ignacio Chela e o checo Jiri Novak.