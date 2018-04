Algoz de Júlio Silva, Juan Monaco avança em Bucareste Tenista que eliminou o brasileiro Júlio Silva na primeira rodada do Torneio de Bucareste, Juan Monaco avançou às quartas de final no ATP romeno nesta quinta-feira. Terceiro cabeça de chave da competição, o argentino obteve o feito ao vencer o espanhol Pere Riba por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.