Algoz de Nalbandian é eliminado em torneio de tênis na Índia Um dia depois de derrotar o argentino David Nalbandian, o dinamarquês Kristian Pless, 84.º do ranking mundial, foi eliminado do Torneio de Chennai, na Índia, ao ser batido pelo croata Ivo Karlovic em dois tie-breaks, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2). Foi a segunda derrota de Pless em dois confrontos diante de Karlovic, que ocupa a 98.ª posição da lista da ATP. Nas quartas-de-final, Karlovic enfrentará o espanhol Carlos Moya, número 43 do mundo, que não teve muito trabalho para derrotar o norte-americano Kevin Kim, por 6/4 e 6/3. No outro jogo de simples disputado nesta quarta-feira, o belga Xavier Malisse bateu o italiano Stefano Galvani por 6/3 e 6/2.