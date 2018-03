Algoz de Roddick vence outra em Paris O argentino Jose Acasuso, que eliminou o norte-americano Andy Roddick, venceu mais uma e avançou às oitavas-de-final do torneio de Roland Garros. Neste sábado, Acasuso vencia por 3 games 0, no 1º set, o italiano Filippo Volandri quando este desistiu do jogo por causa de uma tendinite na mão direita. Na próxima rodada, o argentino terá pela frente o compatriota Mariano Puerta, que derrotou o suíço Stanislas Wawrinka por 3 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3, 6/1 e 6/4. Em outro jogo deste sábado, o russo Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave 12, bateu o alemão Tommy Haas por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/0 e 6/0.