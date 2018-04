Almagro é eliminado na segunda rodada em Bucareste

Nas quartas de final, Fognini tentará eliminar outro cabeça de chave. O tenista italiano vai enfrentar o também espanhol Alberto Montanes, quinto favorito, que passou pelo compatriota Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 7 minutos.

As quartas de final de Bucareste terá um duelo entre tenistas espanhóis. Ruben Ramirez Hidalgo, que passou pelo romeno Marius Copil, vai duelar com Santiago Ventura, que contou com o abandono de Alberto Martin para avançar.

Ainda pela primeira rodada, o uruguaio Pablo Cuevas bateu o romeno Andrei Pavel por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 20 minutos. Agora, ele vai enfrentar o austríaco Peter Luczak.