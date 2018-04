Almagro e Monaco ganham e estão na semi em Houston

Pelas quartas de final, Almagro, especialista no saibro, derrotou o italiano Paolo Lorenzi, cabeça de chave número 7, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. O seu adversário nas semifinais será o norte-americano Rhyne Williams, surpresa da competição, que bateu o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 a 1 - com parciais de 7/6 (7/1), 1/6 e 6/4.

No outro lado da chave, Juan Monaco teve mais facilidade para ganhar do norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. Na luta por uma vaga na decisão, o rival será o gigante norte-americano John Isner, de 2,06m de altura, que sofreu para bater de virada o lituano Ricardas Berankis por 2 a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.