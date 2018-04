Almagro é o novo desfalque da Espanha na Copa Davis O tenista Nicolás Almagro desistiu de jogar pela Espanha na primeira rodada da Copa Davis, em confronto com o Canadá, por estar contundido. A Real Federação Espanhola de Tênis anunciou neste sábado que Guillermo García Lopez, 85º colocado no ranking da ATP, vai ocupar a vaga do jogador lesionado na equipe.