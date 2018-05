Almagro e Verdasco decidem título do ATP de Houston

HOUSTON - O saibro do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, terá uma final espanhola neste domingo. Nicolas Almagro e Fernando Verdasco, ambos ex-Top 10 do ranking, vão se enfrentar após vitórias tranquilas obtidas neste sábado.

Almagro foi quem teve menos trabalho para se garantir na decisão. Terceiro cabeça de chave, ele contou com a desistência do local Sam Querrey, que não resistiu às dores nas costas e nem chegou a entrar em quadra.

Almagro é o atual vice-campeão do torneio - derrotado pelo local John Isner no ano passado - e busca o 13º título na carreira e o primeiro na temporada. Ocupa atualmente o 20º posto do ranking.

Verdasco, por sua vez, precisou vencer o colombiano Santiago Giraldo pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, para disputar a decisão. O tenista da Espanha, 29º do ranking, busca o sexto título no circuito da ATP e o primeiro do ano.

MARROCOS

A final do ATP 250 de Casablanca também terá dois espanhóis: Marcel Granollers e Guillermo Garcia-Lopez. O primeiro conquistou seu lugar na final ao vencer o argentino Federico Delbonis por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Garcia-Lopez despachou o compatriota Roberto Carballes Baena por 6/2, 6/7 (6/8) e 6/4.