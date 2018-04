Almagro vence na Argentina e fatura 2.º torneio seguido

Campeão também do Brasil Open, na Costa do Sauipe (BA), na semana passada, Almagro, que abriu a semana em 13.º lugar no ranking mundial, chega com moral ao quarto e último torneio da ATP na América Latina, em Acapulco, no México. Terceiro cabeça de chave, ele estreia contra o romeno Victor Hanescu.

Para vencer o Torneio de Buenos Aires, Almagro quebrou o saque de Chela em três oportunidades no primeiro set. No segundo, teve muitos erros não-forçados e acabou derrotado pelo argentino, que foi semifinalista no Brasil Open. No terceiro, quebrou o saque ao fazer 4 a 3 para ser campeão. "Eu desejo continuar voltando aqui e quero jogar outras finais ainda em Buenos Aires", declarou Almagro.

DUPLAS - Também em Buenos Aires, neste domingo, os brasileiros André Sá e Franco Ferreiro perderam a chance de conquistar o primeiro título de ATP da dupla. Eles perderam por 2 sets a 0 para a parceria do austríaco Oliver Marach com o argentino Leonardo Mayer, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. Esta foi a primeira decisão da dupla no circuito da ATP. Eles perderam o primeiro set no tie-break e não conseguiram reagir.