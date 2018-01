Ameaça de bomba em Roland Garros Uma suposta ameaça de bomba fez parar uma disputa do torneio de tênis Aberto da França, em Roland Garros, nesta sexta-feira. Os organizadores do evento encontraram uma bolsa suspeita nas tribunas da quadra número 1, na qual estavam jogando o argentino Guillermo Cañas e o espanhol Carlos Moyá, pela terceira rodada. A bolsa estava abandonada sob um assento, coberta por uma jaqueta. Por precaução, a platéia, com capacidade para 3.790 espectadores, foi evacuada imediatamente e a partida foi suspensa. Neste momento a partida já foi retomada. Guga - O tenista brasileiro Gustavo Kuerten vai enfrentar o espanhol Albert Costa, o número 20 do mundo, que venceu o italiano Andrea Gaudenzi, por 3 a 0 (parciais de 7/6, com 7 a 2 no tie-break, 6/1 e 7/5).