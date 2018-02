Amelie Mauresmo estréia com vitória no WTA de Gold Coast

A tenista francesa Amelie Mauresmo estreou com vitória nesta segunda-feira no Torneio de Gold Coast. Cabeça-de-chave número seis, ela não teve problemas para derrotar a ucraniana Olga Savchuk por 2 sets a 0, com duplo 6/1. Quem também confirmou o favoritismo foi a russa Dinara Safina, terceira pré-classificada. A tenista derrotou a eslovaca Jarmila Gajdosova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2. Por sua vez, a russa Nadia Petrova, segunda favorita, decepcionou e caiu diante da italiana Tathiana Garbin após a disputa de três sets - as parciais foram de 5/7, 7/5 e 6/3. Quem também deu adeus à competição australiana, que conta pontos para o Ranking da WTA, foi a húngara Agnes Szavay, cabeça-de-chave número 8. Ela perdeu para a ucraniana Yuliana Fedak por 2 a 1. Resultados da 1.ª rodada: Amelie Mauresmo (FRA/6) venceu Olga Savchuk (UCR) - 6/1 e 6/1 Francesca Schiavone (ITA) venceu Meghann Shaughnessy (EUA) - 0/6 e 0/1 (abandono) Patty Schnyder (SUI/4) venceu Alisa Kleybanova (RUS) - 6/1 e 6/3 Tathiana Garbin (ITA) venceu Nadia Petrova (RUS/2) - 5/7, 7/5 e 6/3 Yuliana Fedak (UCR) venceu Agnes Szavay (HUN/8) - 3/6, 7/5 e 6/2 Dinara Safina (RUS/3) venceu Jarmila Gajdosova (ESL) - 4/6, 6/1 e 6/2