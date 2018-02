Amelie Mauresmo não defende a França na Fed Cup

Preparando-se para o circuito mundial da WTA, a tenista francesa, Amelie Mauresmo, confirmou, nesta terça-feira, que não irá defender a equipe da França diante da China, pela Fed Cup de Tênis, que é a versão feminina da Copa Davis. "Se a disputa fosse na França, eu até poderia repensar sobre o assunto, mas jogar na China é muito difícil", disse a tenista. Mauresmo pretende voltar ao topo do ranking da WTA, que hoje pertence à rival belga, Justine Henin. A expectativa é que as duas disputem pelo menos as semifinais do primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália.