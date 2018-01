Amélie Mauresmo vence Aberto de Paris A tenista francesa Amélie Mauresmo conquistou neste domingo o título do Aberto de Paris. Ela derrotou a alemã Anke Huber por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/2) e 6-1, no estádio Pierre de Coubertin, na capital francesa, e ganhou o seu terceiro título em um torneio da WTA, além de Bratislava em 1999 e Sydney em 2000. O torneio distribuiu aproximadamente US$ 570 mil em prêmios.