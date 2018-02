Amelie Mauresmo vence na estréia em torneio na Austrália A francesa Amelie Mauresmo iniciou com vitória sua caminhada para retomar a liderança do ranking mundial da WTA, perdida para a belga Justine Henin-Hardenne no final da temporada passada. Nesta terça-feira, já pelas oitavas-de-final do Torneio de Sydney, a cabeça-de-chave número 1 derrotou com dificuldades a compatriota Tatiana Golovin por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 7/5 e 6/1. Na seqüência da competição, que serve de preparação para o Aberto da Austrália - o primeiro Grand Slam da temporada -, Mauresmo terá pela frente a sérvia Jelena Jankovic, que ganhou com mais facilidade da australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2). Jankovic está num bom momento na carreira, já que está entre as 20 melhores do mundo (12ª na atual lista da WTA) e ganhou no último final de semana o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Em sua última temporada na carreira, a belga Kim Clijsters também estreou com vitória. Por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2 -, a terceira pré-classificada ganhou da australiana Nicole Pratt e enfrentará a israelense Shahar Peer nas quartas-de-final. A rival de Clijsters teve que suar para bater a suíça Patty Schnyder (cabeça 7) por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Com problemas musculares, duas russas desistiram da competição em Sydney. Cabeça-de-chave número 2, Svetlana Kuznetsova já perdia por 6/2 para a eslovena Katarina Srebotnik quando teve que abandonar a partida. Mais tarde, Nadia Petrova (cabeça 4) sentiu fortes dores abdominais quando já era batida pela sérvia Ana Ivanovic por 6/2 e 4/2. Em outros jogos do dia, a checa Nicole Vaidisova (8ª pré-classificada) ganhou da ucraniana Yuliana Fedak por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1 - e a chinesa Na Li passou pela russa Elena Dementieva (cabeça 6) por 2 a 1 - parciais de 3/6, 6/1 e 7/5. Nas quartas, Vaidisova medirá forças com Ivanovic e Na Li enfrentará Srebotnik.