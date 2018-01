Americanas nas semifinais em Tóquio Quatro tenistas norte-americanas vão fazer as semifinais do Torneio de Tóquio. A última a garantir sua vaga foi Lisa Raymond, que surpreendeu ao derrotar a favorita número 2, a iugoslava Jelena Dokic, por dois sets a zero. As parciais da partida - que durou apenas 59 minutos - foram de 6/4 e 6/2. Esta foi a primeira vitória de Raymond sobre Dokic. Outras três norte-americanas também garantiram vaga nas semifinais. Lindsay Davenport derrotou a tailandesa Tamarine Tanasugarn em dois sets (7/5 e 7/6). Monica Seles avançou ao vencer a russa Lina Krasnoroutskaya num duplo 6/4 e Chanda Rubin passou pela russa Elena Dementieva por 3/6, 6/1 e 6/3. Nas semifinais, Davenport enfrenta Lisa Raymond e Seles pega Chanda Rubin.