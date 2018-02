Americanas vencem em Indian Wells Foram conhecidas neste sábado mais quatro jogadoras que avançaram para as quartas-de-final do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. São elas a espanhola Magui Serna, e as norte-americanas Jennifer Capriati, Lindsay Davenport e Meghan Shaugnessy. Magui Serna venceu por 2 a 0 (7/5 e 6/2) a indonésia AngeliqueWidjaja. Jennifer Capriati bateu a checa Denisa Chladkova por duplo 6/2. Lindsay Davenport não teve muito trabalho diante da russa Elena Lijovtseva e aplicou um 6/3 e 6/0. Já Mehan Shaugnessy enfrentou uma adversária de maior potência, mesmo assim passou pela grega Eleni Daniilidou em 6/4 e 6/3. O torneio feminino de Indian Wells é válido pela WTA (Associação de Tênis Feminino) e tem premiação total de US$ 2,1 milhões.