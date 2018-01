Americano elimina Nadal do US Open Surpresa no US Open: o espanhol Rafael Nadal, vice-líder do ranking mundial, foi eliminado na terceira rodada ao perder por 3 sets 1 para o norte-americano James Blake, neste sábado. As parciais foram de 6/4, 4/6, 6/3 e 6/1. Na próxima fase, Blake vai enfrentar o vencedor do duelo entre o francês Sebastien Grosjean e o espanhol Tommy Robredo. Já o líder do ranking continua firme: o suíço Roger Federer bateu o francês Fabrice Santoro por 3 sets a 0 (7/5, 7/5 e 7/6), e enfrenta na quarta rodada o belga Olivier Rochus.