Americanos caem e Del Potro vence em Auckland; Melo avança sem jogar em Sydney

Cabeça de chave número 1, o norte-americano Jack Sock caiu logo na sua estreia no Torneio de Auckland, ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, o oitavo colocado no ranking foi batido pelo alemão Peter Gojowczyk, o número 65 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Agora o tenista da Alemanha vai enfrentar o holandês Robin Haase.

A queda de Sock abriu caminho para o argentino Juan Martin del Potro, o segundo cabeça de chave em Sydney. E o número 12 do mundo não decepcionou nesta quarta ao vencer fácil o canadense Denis Shapovalov, algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva e 50º colocado no ranking, por 6/2 e 6/4. O próximo rival do campeão da edição de 2009 do Torneio de Auckland vai ser o russo Karen Khachanov.

Além de Sock, outros dois cabeças de chave dos Estados Unidos decepcionaram nesta quarta-feira em Auckland. Número 13 do mundo, Sam Querrey perdeu para o checo Jiri Vesely (64º) por 6/4, 6/7 (10/12) e 7/6 (7/5), que agora vai encarar o espanhol Roberto Bautista Agut. Já John Isner, o número 16 do mundo, foi batido pelo sul-coreano Hyeon Chung (62º) por 7/6 (7/3), 5/7 e 6/2, que medirá forças com o espanhol David Ferrer nas quartas de final no evento neozelandês.

MELO AVANÇA SEM JOGAR EM SYDNEY

Já no Torneio de Sydney, Marcelo Melo nem precisou jogar para avançar às semifinais nas duplas. O brasileiro e o polonês Lukasz Kubot passaram de fase com a desistência do bósnio Damir Dzumhur e do checo Roman Jebavy. Eles não entraram em quadra porque Dzumhur se lesionou em seu compromisso na chave de simples do ATP 250 australiano.

Na estreia, Melo e Kubot haviam passado pelo romeno Florin Mergea e pelo sérvio Nenad Zimonjic por 7/6 (8/6) e 6/3. Em busca de uma vaga na decisão, vão encarar o indiano Rohan Bopanna e o francês Edouard Roger-Vasselin.

As quartas de final da chave de simples estão definidas e serão: Paolo Lorenzi (Itália) x Daniil Medvedv (Rússia), Fabio Fognini (Itália) x Adrian Mannarino (França), Alex de Minaur (Austrália) x Feliciano Lopez (Espanha) e Benoit Paire (França) x Gilles Muller (Luxemburgo).