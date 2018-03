Ana Ivanovic é eliminada na estréia em Roma

A sérvia Ana Ivanovic, número 3 do ranking mundial, foi eliminada nesta quarta-feira em sua estréia no Masters Series de Roma, com uma derrota para a búlgara Tsvetana Pironkova, que marcou 6/4, 5/7 e 6/2, em 2 horas e 20 minutos de jogo. Ivanovic era a primeira cabeça-de-chave da competição, já que estava em segundo no ranking, na semana passada, e a número 1, Justine Henin, desistiu de participar. "Tive dificuldade para encontrar meu ritmo, cometi muitos erros, e do outro lado havia alguém disposta a lutar muito", afirmou Ivanovic, que voltou a jogar em Roma depois de dois anos afastada, por causa de lesões. Pironkova, de 20 anos, tem uma carreira de pouco destaque, com apenas cinco títulos de menor expressão, mas já tinha no currículo uma vitória sobre Venus Williams na primeira rodada do Aberto da Austrália, em 2006. Nas oitavas-de-final, ela enfrenta a bielo-russa Victoria Azarenka, que bateu a romena Monica Niculescu por 6/3 e 6/2. A russa Maria Sharapova, que ficou um mês sem jogar, sofreu para conseguir vencer a eslovaca Dominika Cibulkova, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4, e 2 horas e 50 minutos de partida, e enfrenta agora a dinamarquesa Caroline Wozniaki, que derrotou a russa Ekaterina Makarova por 6/3 e 6/4. As demais favoritas não tiveram grandes problemas nesta quarta-feira. A norte-americana Serena Williams passou pela ucraniana Alona Bondarenko com 6/2 e 6/0, enquanto sua irmã Venus passou pela australiana Samantha Stosur com 6/4 e 6/1. A russa Svetlana Kuznetsova passou pela bielo-russa Olga Govorotsova com 6/2 e 6/0, e a sérvia Jelena Jankovic derrotou a italiana Flavia Pennetta por 6/1 e 6/4.