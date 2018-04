Ana Ivanovic: 'Estou mais madura em relação ao ano passado'

A tenista sérvia Ana Ivanovic disse ter tirado uma lição da derrota para Justine Henin na final de Roland Garros, e às vésperas de completar 20 anos, chega ao Masters da WTA com fome de vitórias. A tenista já conquistou três torneios este ano (Berlim, Los Angeles e Luxemburgo), mas se disse disposta a conseguir ainda mais, motivo pelo qual passou quinze dias trabalhando a parte psicológica. "Os últimos torneios não foram os melhores da minha carreira. Tentei aprender que devo me mostrar como uma grande jogadora, e para isso passei duas semanas trabalhando um pouco minha mentalidade, com meditação, relaxamento e analisando as coisas que tenho que melhorar. Ao chegar aqui, me sinto muito melhor. Trabalhei duro, e sinto que estou em boa forma", disse. "Além disso, acho que estou mais madura em relação ao ano passado, e isto me ajuda a estar mais relaxada e a competir melhor", disse. Ivanovic disse ainda que após as partidas mais duras, gosta de encontrar refúgio na leitura. "Gosto de ler sobre história e psicologia. Algumas vezes, quando estou muito cansada, procuro algo mais simples, como um romance", revelou. Já estabelecida no circuito profissional, Ivanovic acredita que o aspecto em que mais evoluiu foi o físico, e que seu principal objetivo era ficar entre as dez primeiras do mundo. "Quando consegui, senti uma sensação incrível, e então comecei a pensar melhor e a sonhar que tinha chances de ganhar Roland Garros. Mas não esperava ficar entre as cinco primeiras tão rapidamente", disse.