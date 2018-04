Ana Ivanovic sobe 4 posições no ranking da WTA após título em Bali

LOS ANGELES - A sérvia Ana Ivanovic, de 24 anos, subiu quatro posições no ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira, depois de ter conquistado no último domingo o bicampeonato do Torneio de Bali, na Indonésia. A ex-número 1 do tênis mundial subiu da 26.ª para a 22.ª colocação.

A ascensão no ranking pode ser considerada um novo presente para a tenista, que fez aniversário no último domingo encerrando um jejum de um ano sem títulos. A conquista em Bali veio após uma fácil vitória sobre a espanhola Anabel Medina-Garigues, com parciais de 6/3 e 6/0. Após o vice-campeonato, a tenista da Espanha subiu da 28.ª para a 27.ª posição.

O ranking da WTA não contou com alterações de posições em seu top 10 nesta segunda-feira. A dinamarquesa Caroline Wozniacki, que já assegurou a liderança até o final da temporada, está com 7.485 pontos, contra 7.370 de Petra Kvitova, a vice-líder e que foi decisiva na conquista da Fed Cup para a República Checa no último domingo.

Já no grupo das 20 mais bem colocadas, a maior novidade foi a subida da alemã Sabine Lisicki da 18.ª para a 15.ª posição, enquanto a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a 15.ª na semana passada, caiu para o 16.º lugar.

A brasileira mais bem colocada continua sendo Vivian Segnini, a 282.ª no geral, enquanto Roxane Vaisemberg, em 304.º lugar, é a tenista número 2 do País.

Ranking da WTA, 7/11:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 7.485 pontos

2.º Petra Kvitova (RCH), 7.370

3.ª Victoria Azarenka (BLR), 6.520

4.ª Maria Sharapova (RUS), 6.510

5.ª Na Li (CHN), 5.720

6.ª Samantha Stosur (AUS), 5.585

7.ª Vera Zvonareva (RUS), 5.435

8.ª Agnieszka Radwanska (POL), 5.250

9.ª Marion Bartoli (FRA), 4.710

10. Andrea Petkovic (ALE), 4.580

11.ª Francesca Schiavone (ITA), 3.900

12.ª Serena Williams (EUA), 3.180

13.ª Kim Clijsters (BEL), 3.161

14.ª Jelena Jankovic (SER), 3.115

15.ª Sabine Lisicki (ALE), 2.879

16.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.865

17.ª Shuai Peng (CHN), 2.800

18.ª Dominika Cibulkova (ESQ), 2.755

19.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.606

20.ª Flavia Pennetta (ITA), 2.490

--------------------------------------

282.ª Vivian Segnini (BRA), 190

304.ª Roxane Vaisemberg (BRA), 166

339.ª Teliana Pereira (BRA), 139

353.ª Maria Fernanda Alves (BRA), 124