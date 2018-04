Ana Ivanovic vence eslovaca na estreia em Toronto

A tenista sérvia Ana Ivanovic sofreu para vencer nesta terça-feira a eslovaca Magdalena Rybarikova em sua estreia no Torneio de Toronto. Cabeça-de-chave número 11, Ivanovic precisou de 1 hora e 56 minutos para fechar a partida em 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2.

Ex-número 1 do mundo, Ivanovic sofreu três quebras de saque logo no primeiro set, mas com cinco quebras nas parciais seguintes, a tenista sérvia conseguiu se recuperar dentro da partida, avançando para a segunda rodada da competição.

Atual número 11 do ranking da WTA, Ivanovic tenta recuperar o prestígio dentro das quadras. Após conquistar o título de Roland Garros no passado, a sérvia de apenas 21 anos caiu muito de produção - o melhor resultado em 2009 foi um vice-campeonato no Torneio de Indian Wells, em março.

Na segunda rodada do Torneio de Toronto, Ivanovic enfrentará a checa Lucie Safarova, que derrotou nesta terça-feira a estoniana Kaia Kanepi por 2 sets 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).

Quem também garantiu vaga na segunda rodada da competição foi a russa Alla Kudryavtseva, que superou a francesa Julie Coin por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/1 e 7/6 (8/6). Na próxima fase, Kudryavtseva jogará contra a ucraniana Alona Bondarenko.