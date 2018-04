Ana Ivanovic vence Jill Craybas e avança no Torneio de Pattaya

PATTAYA - A sérvia Ana Ivanovic confirmou o seu favoritismo e avançou, nesta quarta-feira, às quartas de final do Torneio de Pattaya, na Tailândia. Cabeça de chave número 2 da competição, ela obteve o feito ao bater a norte-americana Jill Craybas por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 7/5.

Com o resultado, Ivanovic lutará por um lugar na semifinal contra a italiana Roberta Vinci, pré-classificada como quinta maior favorita ao título, que nesta quarta bateu a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 1, com 7/5 e 6/1.

Já a russa Maria Kirilenko, terceira cabeça de chave, não conseguiu justificar o seu favoritismo nesta quarta ao ser derrotada por Galina Voskoboeva, do Casaquistão, que ganhou por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/4. No outro confronto realizado nesta quarta no torneio tailandês, a chinesa Shuai Peng venceu a britânica Elena Baltacha por 2 sets a 1, com 2/6, 6/1 e 6/4.