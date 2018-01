Anastasia Myskina é campeã em Leipzig A tenista russa Anastasia Myskina provou que não foi à final do torneio de Leipzig apenas pela desistência de Kim Clijsters e venceu neste domingo a belga Justine Henin-Hardenne por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-3. A vitória lhe garantiu o título do torneio alemão, que distribuiu US$ 585 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial da ATP.