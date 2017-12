Ancic e Rusedski vencem em Montreal O tenista croata Mario Ancic avançou nestaquarta-feira para a terceira rodada do Masters Series de Montreal, ao derrotar o francês Florent Serra por dois sets a um. As parciais foram de 6-3, 3-6 e 7-5. Outro que avançou foi o britânico Greg Rusedski, que surpreendeu e venceu o bielo-russo Max Mirnyi também em três sets, parciais de 4-6, 6-4 e 7-6(7-2). O alemão Nicolas Kiefer passou pelo norte-americano Taylor Dent num duplo 6-4 e o belga Olivier Rochus passou pelo sueco Robin Soderling, que abandonou a quadra por contusão no terceiro set, quando perdia por 5/2. Nos dois primeiros sets houve empate: Rochus venceu o primeiro (6/2) e perdeu o segundo no tie-break: 6-7(2-7).