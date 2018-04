Ancic vence na estréia em Delray Beach O tenista croata Mario Ancic estreou com vitória no Torneio de Delray Beach, disputado nos Estados Unidos, com prêmios de US$ 380 mil. Cabeça-de-chave número 3, ele ganhou do norte-americano Jan-Michael Gambill por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Em outros jogos da primeira rodada em Delray Beach, o britânico Greg Rusedski derrotou o belga Xavier Malisse por 7/5, 4/6 e 6/1, o norte-americano Paul Goldstein venceu o croata Ivo Karlovic por 4/6, 6/3 e 7/6 (7/4) e o francês Jerome Golmard eliminou o belga Dick Norman por 7/5, 3/6 e 6/4.