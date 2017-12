Anddy Roddick vence fácil na estréia Cabeça-de-chave número 1, o norte-americano Anddy Roddick confirmou o favoritismo e passou sem problemas pela primeira rodada do Torneio de Torneio de Delray Beach, estado da Flórida (EUA). Nesta quarta-feira, Roddick venceu o russo Nikolay Davydenko por tranqüilos dois a zero - parciais de 6/4 e 6/1. O tenista chileno Nicolas Massu também garantiu sua vaga na segunda rodada do torneio ao vencer o norte-americano Jeff Morrison por duplo 6/4. O torneio, que divide prêmio de US$ 400 mil, teve ainda os seguintes resultados, em sua primeira rodada. Jan-Michael Gambill (EUA) venceu Wayne Arthurs (AUS) por 6-7 (5-7), 6-3 e 7-6 (8-6). Kristian Pless (DIN) venceu Ramón Delgado (PAR) por 6-4 e 6-3. Davide Sanguinetti (ITA) venceu Christophe Rochus (BEL) por 0-6, 6-4 e 6-1. Markus Hipfl (AUT) vneceu Atilla Savolt (HUN) por 7-5 e 7-5 Michael Llodra (FRA) venceu Alex Calatrava (ESP) por 5-0 (abandono) Hyung-Taik Lee (Coréia do Sul) venceu David Sánchez (ESP) por 6-2 e 6-3. Paradorn Srichaphan (TAI) venceu Jan Vacek (Rep. Checa) por 5-7, 6-4 e 6-4.