Andre Agassi arrasa Nieminen em Miami Depois da eliminação de vários favoritos, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Rainer Schuettler e James Blake, ainda nas primeiras jornadas, a rodada de hoje do Masters Series de Key Biskayne não teve surpresas entre os homens. Cabeça-de-chave número 2, atual campeão do torneio e grande favorito ao título, Andre Agassi já está nas oitavas-de-final do torneio. O americano arrasou o finlandês Jarkko Nieminen, por fáceis 6/2 e 6/0, em apenas 58 minutos. Na próxima fase, Agassi enfrentará Mark Phillippoussis, que em jogo muito eqüilibrado, eliminou o carrasco do brasileiro Gustavo Kuerten, logo na rodada de estréia. O australiano bateu o sueco Thomas Enqvist, por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/3) e 6/3. Younes El Aynaoui e Sjeng Schalken também garantiram vaga nas quartas-de-final do torneio de Miami. O marroquino eliminou o argentino David Nalbandian, por 6/3, 4/6 e 6/4. O holandês também passou por um tenista da Argentina. Fez 6/4 e 7/5 em Franco Squillari. Feminino - A bruxa andou solta no feminino. Lindsay Davenport, depois de fazer 6 a 0 no primeiro set sobre a francesa Marion Bartoli, acabou abandonando a competição por causa de uma lesão muscular. Amelie Mauresmo, oitava cabeça-de-chave, foi massacrada por Chanda Rubin, por 6/2 e 6/0. Justine Henin, Jennifer Capriati e Jelena Dokic venceram.