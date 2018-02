Andre Agassi avança em Miami O tenista norte-americano Andre Agassi derrotou na noite desta terça-feira o australiano Mark Philippoussis por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, e se classificou para as quartas-de-final do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. Agassi, que é o atual bicampeão do torneio, jogo agora contra o marroquino Younes El Aynaoui, que eliminou o equatoriano Nicolas Lapentti por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 7/6 (9/7). Outros resultados desta terça: Roger Federer (SUI) 2 x 0 Sjeng Schalken (HOL) Albert Costa (ESP) 2 x 1 Guillermo Coria (ARG) Todd Martin (EUA) 2 x 0 Radek Stepanek (RCH) Robby Ginepri (EUA) 2 x 0 Lee Hyung-taik (COR)