Andre Agassi continua invicto em 2003 O tenista norte-americano Andre Agassi conquistou neste domingo seu 56º título na carreira. Ele derrotou o italiano David Sanguinetti por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1 e ficou com o título do ATP de San Jose, na Califórnia (EUA). Este é o melhor início de temporada do tenista desde 1995. Agassi, de 32 anos, venceu as 12 partidas que disputou este ano e conquistou o primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália. Se continuar neste ritmo, o norte-americano pode passar o australiano Lleyton Hewitt, o número um do mundo, no próximo mês.