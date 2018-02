Andre Agassi é campeão em Miami O tenista André Agassi, dos Estados Unidos, disse que sua próxima meta é ganhar o título de Roland Garros mais uma vez, depois de erguer o troféu do Masters Series de Miami neste domingo, no Crandon Park. O torneio de Miami é disputado em quadra dura e o de Roland Garros, em saibro. Agassi, de 32 anos ? completa 33 no mês que vem ?, número 2 do mundo, precisou de apenas 71 minutos para marcar duplo 6/3 contra o espanhol Carlos Moyá, de 26 anos, quinto do mundo. Está sendo outra boa temporada de Agassi, que começou com o título do Aberto da Austrália. O jogo foi assistido pela alemã Steffi Graf, mulher de Agassi, e o filho Jaden Gil, de 17 meses, além da sogra Heidi. O resultado não deve levar Agassi ao número 1 do mundo, ainda do australiano Lleyton Hewitt. Mas vai encurtar a distância entre os dois na classificação. Foi o 57º título de Agassi, o terceiro na temporada e o sexto em Miami ? ganhou também em 1990, 1995, 1996, 2001 e 2002. ?Finalmente ganhei de Steffi em alguma coisa?, disse Agassi. A alemã, que deixou a carreira profissional em 1999, ganhou a competição cinco vezes ? 1987, 1988, 1994, 1995 e 1996. Ao todo, Steffi ganhou 107 títulos de simples e 11 de duplas. ATUAÇÃO - Agassi teve uma fenomenal porcentagem de primeiros saques colocados (69%) e um elevadíssimo acerto de golpes de fundo da quadra. Seu número de jogadas ganhadoras (winners) foi o dobro das arremetidas por Moyá: 28 a 14. Agassi abriu e fechou o primeiro set com um ace (saque sem defesa). No total, marcou sete aces. Apesar do vento lateral que soprava no Crandon Park, Agassi cometeu apenas 13 erros não forçados contra 20 de Moyá. ?Meu serviço esteve muito certeiro, me sinto saudável, em boa forma física. Meu ombro não teve problema?, disse Agassi depois da partida na qual receber um cheque de US$ 500 mil. O tenista norte-americano disse que não há segredo nenhum em estar jogando tão bem apesar de sua idade, considerada avançada para o esporte. ?Trabalho duro e tenho alguma sorte?, afirmou. ?Não encontrei nenhuma fonte da juventude. Não consigo expressar o quanto é importante nos mantermos saudáveis. Fui abençoado pelo corpo que tenho, que resiste. E ainda tenho entusiasmo para pegar a bola melhor que nunca e me movimentar bem na quadra. Sem contar que posso usar toda a minha experiência. Quer dizer, são muitas coisas funcionando bem e é por isso que dá certo.? Agassi chegou a Miami em dúvida sobre sua forma física, já que não conseguiu jogar o Masters Series anterior, em Indian Wells, na Califórnia, por causa de problemas no ombro. ?Agora vou me preparar bem para estar no meu melhor nível em Roland Garros. Para fazer com que, para me derrotar, alguém tenha de jogar uma excelente partida.? Pareceu um recado ao brasileiro Gustavo Kuerten, que também está se preparando para a temporada de saibro e ganhou em Paris três vezes ? 1997, 2000 e 2001. Agassi também venceu em Paris em 1999. O tenista, por sinal, é o único em atividade que ganhou os quatro torneios do Grand Slam ? Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Aberto dos Estados Unidos.