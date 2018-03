Andre Agassi é eliminado em Roma O tenista norte-americano Andre Agassi está fora do Masters Series de Roma. O número 1 do ranking mundial perdeu, nesta segunda-feira, na primeira rodada, para o espanhol David Ferrer por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/6 e 6/4, em 1h54 de jogo. Com este resultado, o australiano Lleyton Hewitt deverá voltar à primeira posição no ranking. Outros resultados desta segunda-feira: Victor Hanescu (ROM) derrotou Mijail Yuzhny (RUS) 7/6 (1) e 6/3; Dominik Hrbaty (ESL) eliminou Thomas Enqvist (SUE) 6/3 e 6/3; Martin Verkerk (HOL) bateu Vincent Spadea (EUA) 6/3 e 7/6 (2); Guillermo Coria (ARG) superou Tim Henman (ING) 6/2 e 6/1; Ivan Ljubicic (CRO) venceu Xavier Malisse (BEL) 6/2 e 6/4; Alberto Costa (ESP) derrotou Zeljko Krajan (CRO) 6/4 e 7/5 e Mardy Fish (EUA) superou Fabrice Santoro (FRA) 7/5 e 7/5.