Andre Agassi é eliminado na estréia O norte-americano Andre Agassi, detentor do título do ano passado, foi eliminado nesta terça-feira, na estréia do Master Series de Indian Wells, nos Estados Unidos, pelo suíço Michel Kratochvil por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6). Agassi venceu na semana passada o seu 50.º torneio na carreira em Scottsdale, nos EUA. Outros resultados desta terça-feira Todd Martin (EUA) 2 x 0 Wayne Arthurs (AUS) Rainer Schuettler (ALE) X Goran Ivanisevic (CRO) (desistiu) Jan-Michael Gambill (EUA) 2 x 1 James Blake (EUA) Greg Rusedski (GBR) 2 x 0 Juan C. Ferrero (ESP) Tommy Haas (ALE) 2 x 0 David Sánchez (ESP) Fabrice Santoro (FRA) 2 x 1 Sebastien Grosjean (FRA) Roger Federer (SUI) 2 x 1 Xavier Malisse (BEL) Francisco González (CHI) 2 x 0 Félix Mantilla (ESP) Albert Costa (ESP) 2 x 1 Bohdan Ulihrach (RCH) Jiri Novak (RCH) 2 x 1 Oliver Rochus (BEL) Marcelo Rios (CHI) 2 x 0 Ivan Ljubicic (CRO) Karol Kucera (ESL) 2 x 0 Nicolás Lapentti (EQU) Juan Ignacio Chela (ARG) 2 x 1 Max Mirnyi (BLR)