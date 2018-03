André Agassi estréia com vitória O líder no ranking da Corrida dos Campeões, o norte-americano André Agassi, não teve problemas em sua estréia em Roland Garros. Agassi venceu o sueco Thomas Johansson por 3 sets a 0 - parciais de 6/2, 6/3 e 7/6 (7-5). Na próxima rodada, o norte-americano vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Albert Costa e o francês Julien Boutter. Também pela primeira rodada, o russo Marat Safin venceu o austríaco Markus Hipfl por 3 sets a 1 - parciais de 6-3, 6-3, 6-7 (6-8) e 6-1. Agassi e Safin são alguns dos favoritos que concorrem diretamente com Gustavo Kuerten na luta pelo título.